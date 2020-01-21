РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы городского округа Чехов, им стал Григорий Артамонов, передает корреспондент РИАМО.

«Артамонов Григорий Игоревич будет исполнять обязанности главы городского округа Чехов», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.

Ранее Ольга Карпова решением совета депутатов была освобождена от временного исполнения полномочий главы городского округа Чехов.

В январе в городском округе начался конкурс по отбору кандидатур на пост главы. Проведение конкурса назначено на 10 февраля.