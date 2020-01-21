РИАМО - 21 янв. Росконтроль исследовал бородинский хлеб шести марок и выявил среди них лучший, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Специалистами были исследованы марки «Хлебный дом», «Коломенское», «22 Хлебозавод», «Маркет Перекресток», «Черемушки» и Billa. По результатам экспертизы все образцы могут быть рекомендованы к покупке», - говорится в сообщении.

Проверку на безопасность продукции прошли все образцы, только в хлебе марки «Маркет Перекресток» было выявлено небольшое количество пестицидов, которое безвредно для здоровья.

Также специалисты выяснили, что у большинства образцов пищевая ценность совпала с той, что указана на этикетке. Лишь в продукции марки «22 Хлебозавод» чуть меньше белка, чем заявлено, а количество жира почти соответствует указанному.