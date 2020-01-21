РИАМО - 21 янв. Персональная информация может попасть в интернет из-за того, что люди часто пересылают друг другу фотографии банковских карт в мессенджерах, сообщает РИА Новости.

По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, сегодня люди беспечно относятся к личным данным и зачастую сами отдают их в руки мошенникам. В интернете сложно найти ПИН-коды и CVC-коды, при этом номера пластиковых карт находятся весьма легко.

«Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо – это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», – сказал Кузнецов.

Он добавил, что мошенники могут легко получить доступ к информации, при помощи которой могут разговорить потенциальную жертву с помощью методов социальной инженерии.

«Для совершения атаки им (мошенникам - ред.) нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема», – подчеркнул эксперт.