РИАМО - 21 янв. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Истре задержали 24-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, уроженцев стран Азии, они подозреваются в организации занятия проституцией и вовлечении в нее женщин, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленники раздавали листовки с информацией об оказании платных сексуальных услуг девушками в разных округах Подмосковья с контактными номерами телефонов.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий около одной из гостиниц, расположенной в деревне Покровское Истры, после передачи денег за оказание интимных услуг клиенту, в роли которого выступил сотрудник полиции, задержаны три девушки, уроженки Средней Азии в возрасте от 19 до 27 лет», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в их отношении составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Каждую оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Петрова уточнила, что в Одинцове также установили и задержали организаторов незаконной деятельности. Во время обыска по месту их проживания обнаружили и изъяли телефоны, тетради с записями расписания приема клиентов и указанием сумм дохода за оказанные услуги.

По словам Петровой, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигуранты уголовного дела арестованы.