РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 янв. Врачи Красногорской городской больницы №1 без разрезов удалили 4-сантиметровый камень из желчного протока пациента, говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

В горбольницу поступил пациент с сильной болью в правом подреберье. После проведенных обследований врачи выяснили, что в желчном протоке пациента находится большой камень размером 11 на 37 миллиметров, который и являлся причиной болей, возникающих после приема пищи.

«Крупный камень располагался в расширенном желчном протоке. Естественным образом выйти такой камень не в состоянии. Причиной образования камня в желчном протоке, вероятно, послужил дивертикул – выпяченный участок двенадцатиперстной кишки, который, сдавливая проток, вызывал застой желчи. Благодаря современным технологиям мы удалили такой камень без единого разреза на теле пациента», – сказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Александр Вербовский.

После операции боли в правом подреберье у пациента прошли.

«Мужчина был выписан с рекомендациями по питанию, соблюдение которых поможет исключить повторное образование камня в желчном протоке», – заключается в сообщении.