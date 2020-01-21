РИАМО – 21 янв. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, что количество пенсионеров в стране по итогам 2019 года уменьшилось примерно на 355 тысяч человек, в дальнейшем же увеличится число тех, кто будет досрочно выходить на пенсию.

«По итогам прошлого года назначено более миллиона пенсий. Из них порядка 830 тысяч – пенсии по старости. Но на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст», – сказал Дроздов в интервью «Российской газете».

По его словам, будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.

Он подчеркнул, что 14,6% от общего числа пенсионеров – те, кто работал на вредных производствах и в опасных условиях труда, 5% – те, кто трудился на севере. Еще 2,5% – врачи и учителя.

«В последующие годы мы ждем увеличения числа «досрочников» – в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет – матери троих детей», – отметил Дроздов.

Возраст выхода на пенсию постепенно увеличивается с 2018 года в России. К 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в стране составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.