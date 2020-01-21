РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Сотрудники Росгвардии задержали супружескую пару при попытке украсть более 90 наименований товаров из магазина в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в гипермаркете в микрорайоне Климовск Подольска сработала кнопка тревожной сигнализации. Экипаж группы задержания незамедлительно выехал в охраняемый торговый центр.

«На месте выяснилось, что молодая пара более 5 часов ходила по торговому залу и складывала товар в две тележки. В одну они складывали алкоголь, дорогостоящие косметические средства и парфюмерию, а в другую – дешевый товар. Но на кассе самообслуживания супруги расплатились за товар, лежащий только в одной тележке – в той, которая намного дешевле», – говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали злоумышленников по подозрению в краже более 90 наименований товара из магазина. Однако мужчина отрицал причастность жены к своим действиям.

«36-летние подозреваемые были переданы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – отмечается в материале.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.