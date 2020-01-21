РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 янв. Великое освящение Данииловского храма состоялось во вторник в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Чин великого освящения и божественную литургию возглавил епископ Луховицкий, викарий Московской епархии Петр (Дмитриев). В церемонии приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, представители администрации муниципалитета, военнослужащие Инженерных войск России, прихожане храма.

«17 лет назад была произведена закладка этого храма. Создание храма было, в том числе, инициативой командования Инженерных войск. Место было выбрано на возвышенности, в центре воинских частей поселка Нахабино, основу которых составляют Инженерные войска. Покровителем храма был избран Даниил Московский, который является также покровителем Инженерных войск», – сказал начальник Центрального научно-исследовательского испытательного института Инженерных войск имени Карбышева министерства обороны РФ полковник Иван Воробьев.

Он отметил, что во вторник в России отмечают 319-ю годовщину образования Инженерных войск.

«Войска наши неразрывно связаны с историей нашего государства начиная с Петровских времен. Мы остаемся верными государству, нашей вере, нашей церкви и нашим святым. Мы гордимся, что рядом с нашим институтом есть такой храм, в который всегда можно прийти и получить поддержку», – добавил Воробьев.

Данииловский храм в поселке Нахабино был заложен 21 января 2003 года. В церкви ведут активную работу с военнослужащими, проводят встречи и беседы с новобранцами. При храме работает воскресная школа.