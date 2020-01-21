РИАМО - 21 янв. Между двумя молодыми людьми в Зарайске произошел конфликт, в результате одного пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он отметил, что 20 января в 03:22 с площади Урицкого в Зарайске бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» госпитализирован молодой человек 2001 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД молодой человек 1996 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».