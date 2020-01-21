РИАМО - 21 янв. В Южнопортовом районе столицы неизвестный похитил из квартиры ценности на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию с заявлением о краже обратился 46-летний генеральный директор одной из столичных компаний.

«Неизвестный взломал замок и проник в квартиру, где отжал дверь сейфа и совершил кражу принадлежащих мужчине ювелирных изделий, наручных часов и личных вещей. Материальный ущерб - свыше 1 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.