РИАМО - 21 янв. Управление ФАС России по Московской области рассмотрело сведения, которые представило муниципальное учреждение «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» в отношении ООО ТД «Техсервис», фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по изготовлению и установке металлических конструкций «Цветочное дерево», - говорится в сообщении.

Работы должны были проводиться при благоустройстве в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Люберцы Московской области».

Так как компания нарушила условия исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке, что подтверждено документами и сведениями.

Компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок, на заседании комиссии управления ФАС России по Московской области.

После того, как управление выслушало доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучило представленные доказательства, решило, что сведения в отношении ООО ТД «Техсервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.