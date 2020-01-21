РИАМО - 21 янв. Московское областное управление ФАС оштрафовало ООО «Региональное агентство по сбору платежей и просроченных задолженностей» за нарушение закона о конкуренции, говорится в сообщении подмосковного антимонопольного ведомства.

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. К административной ответственности фирму привлекли за нарушение части 1 статьи 25 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в части непредставления по требованию Московского областного УФАС сведений.

«Действия ООО «Региональное агентство по сбору платежей и просроченных задолженностей» в части непредставления сведений (информации) в адрес Московского областного УФАС России, привели к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции по предупреждению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции», – говорится в сообщении.