РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В подмосковном Подольске разыскивают 18-летнего Играра Мамедова, который пропал сутки назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Играра Мамедова 2002 года рождения, проживающего на улице Маштакова. Он 20 января 2020 года в 5:48 ушел из дома на учебу и до настоящего времени не вернулся», - говорится в сообщении.



На вид Мамедову 17 лет, он худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы коротко стриженые, темные.



Был одет в темно-синюю удлиненную куртку, вязаную шапку в полоску белого, изумрудного и синего цветов, шарф темно-серого цвета в бордовую полоску, черные джинсы, зимние ботинки на шнурках, серую водолазку.



Всех лиц, располагающих информацией о подростке, просят обращаться по телефонам дежурной части 3 отдела полиции: 8(496)757-37-92, дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63, по телефонам 112 или 02.