РИАМО - 21 янв. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в городском округе Солнечногорск, опасности для граждан он не представляет, его уничтожат, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в городском округе Солнечногорск. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений порядка 100 метров», – говорится в сообщении.

Выставлена охрана силами ОМВД города Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на вторник.