РИАМО - 21 янв. За 2019 год бесплатными сервисами на портале mbm.mos.ru воспользовались почти 35 тысяч раз, чаще всего москвичи обращались к бесплатным сервисам, чтобы подобрать налоговый режим и городские помещения для бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, более семи тысяч пользователей стали слушателями проекта «Онлайн-академия МБМ», и почти 7 тысяч посетителей сайта построили индивидуальную траекторию развития.

«Услуги, предоставляемые порталом mbm.mos.ru, позволяют сделать решения некоторых бизнес-задач более удобными. Например, бесплатно и в максимально короткие сроки получить нужную для открытия и ведения своего дела информацию или услугу. Чтобы бизнесмену не пришлось искать отдельный сервис или обучающий модуль, мы разместили на портале всю необходимую информацию», - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Слушатели «Онлайн-академии МБМ» получают новые знания и развивают навыки, необходимые для ведения бизнеса. Им доступны три обучающие программы — Start, Progress и PRO-курсы. Кроме того, посетители сайта могут обратиться к видеотеке Pro_live. Например, здесь опубликован курс об искусственном интеллекте для бизнеса.

«Индивидуальная траектория развития» помогает определить, каких знаний не хватает предпринимателю, и советует подходящие именно ему обучающие мероприятия, спецпроекты и онлайн-продукты. При формировании рекомендаций учитывается цель в бизнесе. По результатам промежуточных тестов на soft и hard skills корректируется план развития представителя бизнеса.

Mbm.mos.ru — проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса и получить информацию о мерах поддержки столичных предпринимателей можно в центрах услуг для бизнеса, на сайте и по телефону: +7 (495) 225-14-14.