РИАМО - 21 янв. Сотрудники столичного центра «Моя карьера» провели с семьями, которые находятся в трудной финансовой ситуации, свыше 270 тысяч бесед, им предлагают индивидуальную программу трудоустройства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пилотный проект по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми запустили в столице в июле 2019 года. На сегодняшний день отправлено 108 тысяч СМС и свыше 82 тысяч емейл-рассылок. Через колл-центр правительства Москвы совершено 162 тысячи звонков.

«Мы проанализировали полугодовые результаты пилотного проекта. В ближайшее время мы предложим варианты развития социального контракта для того, чтобы помощь людям с доходом ниже прожиточного минимума была эффективной и учитывала особенности экономического поведения семьи», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, более 55 процентов опрошенных заинтересовались проектом.

В центре «Моя карьера» помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию, консультируют по вопросам прохождения профессионального обучения, а также подбирают вакансии и знакомят с работодателями.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено предоставление места ребенку в детском саду при условии выхода родителя на работу, места в группе кратковременного пребывания на период обучения родителя, а также запись ребенка в программу активного детского отдыха «Московская смена».