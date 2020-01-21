РИАМО - 21 янв. Москва представит 28 проектов на туристической выставке Fitur, которая пройдет в Мадриде с 22 по 26 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На выставке презентуют ВДНХ, ландшафтный парк «Зарядье» и фестивали цикла «Московские сезоны». На стенде столицы также покажут знаковые городские объекты, гостиничные комплексы и представят туристические компании.

«Новый туристический год Москва открывает с презентации своих возможностей на выставке в Мадриде. Это одно из главных событий туриндустрии в Европе, и мы ожидаем большого интереса к нашему стенду, учитывая популярность столицы в прошедшие зимние праздники», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что цель Москвы на текущий год — добиться дальнейшего роста туристического потока.

В 2020 году российская столица примет участие в восьми международных туристических выставках: Fitur (Испания), WTM Latin America (Бразилия), ITB Berlin (Германия), ITB India (Индия), ITB China (Китай), MITT (Россия), ITB Asia (Сингапур) и IFTM Top Resa (Франция).