РИАМО - 21 янв. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие новинки столицы, которые появились в городе за последние три месяца 2019 года, в первую пятерку вошли новинки из сферы здравоохранения, образования, культуры и цифровизации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одной из самых заметных новинок стала малоинвазивная хирургия позвоночника в больнице имени В.В. Вересаева.

«В конце минувшего года в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева начали проводить операции по новейшей технологии. Малоинвазивная хирургия позвоночника — это эндоскопическое удаление межпозвонковых грыж по методике Easy Go под эпидуральной анестезией. Благодаря этой технологии пациент быстрее восстанавливается. После операции остается лишь небольшой рубец размером до двух сантиметров», - говорится в сообщении.

На втором месте в рейтинге оказались бесплатные экскурсии для людей с нарушениями слуха, которые проводят на ВДНХ. Участников познавательных прогулок знакомят с экспозицией центра славянской письменности «Слово». Им рассказывают историю алфавита, показывают надписи на стенах древних русских храмов и первые типографии, учат читать каллиграфические надписи. Экскурсии проводят профессиональные переводчики с жестового языка.

Следом расположилась быстрая оплата госпошлин и госуслуг во всех центрах «Мои документы». С конца прошлого года в центрах можно все оплатить с помощью банковской карты или смартфона с технологией NFC. Это можно сделать во всех 130 офисах, флагманских центрах и Дворце госуслуг «Мои документы».

На четвертой строчке рейтинга расположился открывшийся детский технопарк «Инжинириум» в Войковском районе. Для посетителей работают три лаборатории. Первая из них посвящена подводной робототехнике, вторая — арктическим композитам, а третья — космическим аппаратам. В составлении программы занятий участвуют индустриальные партнеры технопарка — Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация и научно-исследовательский центр «Гидронавтика».

Замыкает топ-5 городских новинок обновившийся виджет «Коммунальные услуги» на портале mos.ru. Теперь он сохраняет показания счетчиков воды и электроэнергии за предыдущие периоды. Посмотреть их историю можно в личном кабинете.

Кроме того, теперь пользователи могут вносить данные по приборам учета воды на два месяца вперед. А по ссылке «Посмотреть переданные показания» можно увидеть отправленные данные по расходу электроэнергии. Также обновленный виджет показывает номер счетчика, сроки проверок приборов и информацию о действующем тарифе.