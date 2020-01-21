РИАМО - 21 янв. Пожар на площади 120 квадратных метров произошел в частном нежилом деревянном доме в поселении Марушкинское в Новомосковском административном округе, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание двухэтажного здания на Липовой аллее произошло вечером 20 января.

«Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара на площади возгорания 120 квадратных метров. Принятыми мерами возгорание в 21:39 локализовано, а в 00:08 ликвидировано», – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.