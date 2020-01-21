РИАМО - 21 янв. Полицейские выявили и ликвидировали крупное подпольное производство опасной незамерзающей жидкости на основе метанола в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Сергиево-Посадскому округу выявили цех по производству стеклоомывающей незамерзающей жидкости, в состав которой входил метиловый спирт», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цех располагался на территории промзоны в селе Глинково Сергиево-Посадского городского округа. Оперативники обнаружили автоматические производственные линии, более 36 тысяч пятилитровых канистр с готовой продукцией, а также пластиковую тару, крышки и этикетки.

Жидкость продавалась возле трасс и на автомобильных рынках Московского региона и близлежащих областей. Возбуждено уголовное дело.

На территории цеха работали 50 иностранцев-нелегалов. Их оштрафовали, мужчин ждет депортация из страны.

«В настоящее время деятельность цеха прекращена. Устанавливаются лица, причастные к организации производства ядовитой незамерзающей жидкости», – заключила Волк.

Метиловый спирт, он же метанол – наиболее токсичное соединение среди всех спиртов. Является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия и крайне опасен для здоровья человека.