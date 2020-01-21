РИАМО - 21 янв. Первый антифестиваль бизнес-игр «Открытое пространство. ИкРа» пройдет 25 января с 11:00 до 19:00 в образовательном комплексе «Техноград», гости получат возможность улучшить свои навыки и научатся принимать нестандартные решения, все будет проходить под руководством опытных коучей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Антифестиваль бизнес-игр от «Технограда» представляет собой новый формат мероприятия, который сейчас востребован как у представителей малого бизнеса, так и у наемных работников, мечтающих открыть свое дело. В игровой форме они учатся определять компетенции для успешного ведения бизнеса», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Мероприятие начнется с вводной лекции бизнес-тренера и коуча ICF Евгения Фокина, который расскажет о бизнес-играх и истории их зарождения.

Площадка павильона «Арт. Техноград» превратится в игровое поле. Пространство первого этажа корпуса поделят на пять тематических зон, где появятся различные тематические территории, например, территория бизнес-игр, коуч-зона, зона нетворкинга и зона коммуникаций. Настольные бизнес-игры помогут игрокам развить навыки, необходимые для карьерного роста и управления бизнесом.

Организатор антифестиваля — центр развития карьеры. Принять участие могут все желающие старше 25 лет. Нужна предварительная регистрация.

«Техноград» — инновационно-образовательный комплекс, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Здесь есть программы, посвященные более чем 40 наиболее востребованным на рынке труда профессиям, а также профессиям будущего. Проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития столицы. Кроме того, в «Технограде» проводят тематические экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Расписание можно посмотреть на сайте комплекса.