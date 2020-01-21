РИАМО - 21 янв. Пожар на площади 800 квадратных метров потушили в четырехэтажном административном здании в столичном районе Бибирево, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар в неэксплуатируемом здании на улице Белозерская, дом 14, произошел ночью во вторник. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 02:48 пожар локализован, в 02:56 возгорание ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.

В тушении принимали участие шесть единиц техники и 26 человек.