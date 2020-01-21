РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Подмосковья и столицы, на заседании обсудили вопросы по программе развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие прошло совместно с помощником президента РФ Игорем Левитиным, исполняющим обязанности министра транспорта РФ Евгением Дитрихом, мэром столицы Сергеем Собяниным, генеральным директором – председателем правления РЖД Олегом Белозеровым, руководителями транспортных ведомств и организаций Подмосковья и столицы.

«На заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с программой развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом реализации перспективных диаметральных маршрутов на период 2019-2024 годов», — говорится в сообщении.

Один из ключевых проектов развития Центрального транспортного узла – это Московские центральные диаметры, движение по первым двум из которых запустили 21 ноября. МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск позволили повысить транспортную доступность для 2,2 миллиона человек в Подмосковье. Жители области также теперь могут экономить на проезде до 79 тысяч рублей в год.

В 2020 году планируют открыть семь новых и столько же модернизированных платформ, среди которых – Баковка, Опалиха, Долгопрудная, Нахабино, Подольск.

Чтобы обеспечить интервалы движения поездов на МЦД не более 5-7 минут в часы пик, в течение 2 лет в Наро-Фоминске, Лобне, Красногорске и Раменском построят пять путепроводов через железнодорожные пути на направлениях МЦД (из них два путепровода будут в Красногорске).

В Подмосковье также планируют создать транспортно-пересадочные узлы. Рассматриваются варианты на станции Нахабино, в Подольске и Одинцове.

Каждый день поездки на МЦД совершают 530 тысяч человек в сутки, в часы пик поезда следуют с интервалом в 5 минут. Нагрузка на вылетные магистрали снизилась на 5%.

Тринадцатого января запустили движение по V главному пути Москва – Мытищи. Число пассажирских мест выросло на 66 тысяч в сутки. В этом году планируют открыть также четвертый главный путь на участке Мытищи – Пушкино и второй главный путь на участке Реутов – Балашиха.

Еще одна важная составляющая транспортной системы региона – это Центральная кольцевая автодорога. Общая протяженность всех проектных участков ЦКАД превышает 330 километров. Проект включает пять пусковых комплексов, один из которых будет бесплатным.

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