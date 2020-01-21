РИАМО - 21 янв. Седьмая по счету «Клиника памяти» откроется на юго-востоке столице в феврале, в учреждении психотерапевты и врачи-психиатры будут бесплатно оказывать амбулаторную помощь пожилым пациентам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Клиника будет работать на базе психиатрической больницы №13.

«Во время реабилитационного курса пациентам помогут улучшить мелкую моторику, избавиться от чувства тревоги и подавленности», – отмечается в материале.

Кроме того, в клинике пациенты могут заняться лечебной физкультурой. Терапию будут проводить среди разных возрастных групп. Современная медикаментозная терапия позволит корректировать свойства памяти и других нарушений в работе головного мозга.

Программа реабилитации рассчитана на занятия в группах по 10 человек, а курс длится шесть недель. Единовременно его могут проходить около 50 пациентов. В «Клинику памяти» принимают по медицинским показаниям – решение принимается после консультации врача.