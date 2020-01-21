РИАМО - 21 янв. В Подмосковье и Москве во вторник установится облачная погода, временами пройдет дождь, максимальная температура составит +5 градусов, такая погода может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода. Временами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 2-4 градуса, по области - 0-5. Ветер западного направления, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность - около 80%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия влияют на самочувствие метеозависимых людей. Особенное влияние такая погода оказывает на тех, кто болеет бронхиальной астмой.

Чтобы минимизировать негативное погодное влияние, прежде всего, следует выполнять назначения врачей, принимать рекомендованные лекарства. Утренний прием контрастного душа поможет позитивно начать день, поливитамины и растительные адаптогены также будут полезны.