РИАМО - 20 янв. В Южном Бутове задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве, ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Ранее в полицию с заявлениями обратились семеро жителей столицы. В своих заявлениях они сообщили, что под предлогом инвестиций в сфере автобизнеса неизвестные завладели их денежными средствами, не исполнив взятые на себя обязательства. Ущерб превысил 1 миллион рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники предлагали людям вложить деньги в «успешно развивающийся бизнес» по покупке, продаже и ремонту подержанных автомобилей. Они обещали своим жертвам ежемесячный фиксированный процент от вложенной суммы.

Подозреваемые встречались с клиентами в арендованной квартире на улице Стекольная и рассказывали, что купили ее на деньги от прибыльного бизнеса. Также чтобы убедить людей вложить деньги, они показывали видео из автосервиса, где якобы обслуживается большое количество автомобилей.

При наступлении даты одного из платежей сообщники говорили потерпевшим, что настали тяжелые времена, выплаты будут позже. После этого они переставали выходить на связь.

Подозреваемых задержали в момент передачи им денег. При обыске изъяли мобильные телефоны, компьютеры, документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.