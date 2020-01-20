РИАМО - 20 янв. В Подмосковье модернизировали и благоустроили парк 200-летия Егорьевска, его площадь – более 25 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Идея создания уникального концептуального парка отразилась, прежде всего, в переименовании локации на «Парк Эдуарда Успенского» в честь знаменитого уроженца города Егорьевск.

«Литературные образы, созданные Успенским, череда ассоциаций родом из нашего детства стали вдохновляющим источником для преображения пространства», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Новой осью притяжения парка станет «Тропа Эдуарда Успенского», состоящая из нескольких элементов. Это анимационная студия «Домик друзей», мастерская семейного творчества «Гарантийные человечки», комплекс домиков «Деревня Простоквашино», детские площадки «Телефонная будка» и «Ящик с апельсинами», музейно-выставочный центр «Голубой вагон», интерактивный аттракцион «Жаб Жабыч».

«Приятный подарок для жителей города Егорьевск - многофункциональная сцена «Корзина», стены которой напоминают узоры, выполненные в технике плетения: помимо сценического пространства и комфортного зрительного зала, устроенного в виде амфитеатра, а также предусмотренных гримерок для артистов, здесь запланирована и танцплощадка. Для проведения камерных мероприятий, диктующих особые условия для создания атмосферы, возведена малая сцена, оснащенная медиаэкраном», — отмечается в сообщении.

В парке также можно ознакомиться с макетом исторического центра города, покататься на велосипеде по новым велодорожкам. Над рекой Гуслицей раскинулась экотропа «Вниз по волшебной реке», поблизости располагается веревочный парк «Вера&Анфиса» с системой гамаков и навесных переправ, перекинутых через реку.

Среди мест, предназначенных для активного отдыха, встречаются площадки для тихого времяпрепровождения - беседки, специально отведенные зоны для пикника.

В районе реки располагается лодочная станция и обзорная площадка, выступающий над водой легкий обзорный мост, для рыбаков выделены специальные пирсы.

Любителям домашних животных предлагается площадка для выгула собак «Нематроскин», оснащенная интерактивным образовательным стендом, где можно почерпнуть много полезной информации о породах собак и уходом за ними.