РИАМО - 20 янв. В Павловском Посаде в рамках IV Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова будут проведены два конкурса – конкурс киносериалов и конкурс полнометражных фильмов, а также внеконкурсные и ретроспективные программы, специальные показы и другие мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«За эти годы он обрел своего зрителя не только из Подмосковья, но и из Москвы и соседних регионов. Так, в 2018 на мероприятиях кинофестиваля побывали более 7 тысяч зрителей. В этом году председателем жюри станет актер, художник, народный артист России Лев Прыгунов», - сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что специальным гостем фестиваля «17 мгновений» в этом году станет югославский и сербский киноактер, режиссер Гойко Митич.

Фильмы, которые будут участвовать в фестивале, должны быть профессиональными, а также выносить на повестку общечеловеческие вопросы, опираться на ценности, устоявшиеся в нашей культуре, таких, как уважение к человеку, к личности, окружающему миру, единой истории нашей страны и моральных принципов.

Известные российские и зарубежные кинематографисты, в том числе актеры, режиссеры конкурсных фильмов, музыканты, общественные деятели и многие другие примут участие в церемониях открытия и закрытия фестиваля.

В этом году представлено десять фильмов из разных стран, среди них – восемь стран: Россия, Китай, Беларусь, Армения, Швейцария, Сербия, Швеция, Кипр.

Также 10 сериалов будут соревноваться в конкурсе, который формируется из лучших сериалов, премьеры которых состоялись в эфире телеканалов или на онлайн-платформах. Несмотря на то, что публичных показов киносериалов в рамках фестиваля нет, тем не менее, их также оценивает профессиональное жюри в ряде номинаций.

Спецпрограмма «Прокатные хиты» будет состоять из уже прозвучавших жанровых фильмов, прошедших в прокате. Традиционно в рамках этой программы будет вручен приз президента фестиваля.

Еще одним из значимых событий мероприятия станет специальная документальная премьерная программа фильмов, подробности которой будут объявлены чуть позже. Но только у зрителей и участников фестиваля «17 мгновений» будет возможность посмотреть эти картины.