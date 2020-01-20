РИАМО - 20 янв. Врачи анестезиолого-реанимационного отделения Ступинской центральной районной клинической больницы вернули к полноценной жизни 47-летнего мужчину, впавшего в кому из-за отравления неизвестной жидкостью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Мужчину экстренно доставили в стационар в состоянии комы. У него отказали почки из-за интоксикации.

«Тяжесть состояния пациента была обусловлена острым почечным повреждением после употребления неизвестного напитка. Пострадавший имел максимальную выраженность острого повреждения почек – третью степень, что потребовало незамедлительной имплантации диализного катетера в магистральную вену и начала лечения», - сказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Кирилл Соболев.

Он отметил, что на протяжении последних трех десятилетий летальность при остром повреждении почек практически не изменилась, оставаясь в диапазоне от 28 до 90%.

Пациенту провели 11 сеансов заместительной почечной терапии, это стало наибольшим показателем для одного человека за всю историю больницы.

В итоге лечение и слаженная работа медиков дала результаты, мужчина выжил и вернулся к обычной жизни после тяжелейшего повреждения почек.