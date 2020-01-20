РИАМО – 20 янв. Игра сборной России с Данией на Зимних юношеских Олимпийских играх закончилась со счетом 9:0, россияне разгромили соперников, передает Газета.ru.

В швейцарской Лозанне проводятся Зимние юношеские Олимпийские игры.

«Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков», - говорится в сообщении.

Российские хоккеисты заняли первое место в группе, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал.

Ранее команда из России одержала победу над спортсмена из Канады на юношеских Олимпийских играх.