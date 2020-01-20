РИАМО - 20 янв. Подмосковные депутаты считают, что надо проанализировать действующее законодательство о хостелах в связи с трагедией в Перми, однако они предлагают не вводить дополнительные запреты, а ужесточить наказание, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Перми пять человек погибли в мини-отеле из-за прорыва трубы. Подвальное помещение гостиницы было затоплено. В связи с трагедией в Совете Федерации предлагают обсудить запрет размещения хостелов в подвалах.

«Коллеги из Федерального Собрания предлагают обсудить вопрос введения запрета на размещение хостелов в подвалах домов. Действительно, зачастую в подвальных помещениях затруднительно создать все условия, предъявляемые законодательством», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

Он добавил, что в трагедии еще предстоит разобраться, поэтому лучше говорить не о введении дополнительных законодательных запретов, а об ужесточении наказания.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов в свою очередь предложил провести проверку подобных заведений в Подмосковье и проверить на наличие нарушений.

«Проанализируем правовую базу, чтобы понять, все ли урегулировано, достаточна ли степень ответственности людей, организующих учреждения», – подытожил депутат.