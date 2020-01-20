РИАМО - 20 янв. Депутаты Мособлдумы подготовили почти 40 вопросов к отчету губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о работе правительства перед региональным парламентом, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Обращение губернатора Московской области к жителям, совмещенное с отчетом о работе правительства перед региональным парламентом, состоится 29 января.

«От комитетов и фракций поступило 36 вопросов. Темы в них отражены самые разные: социальная политика, здравоохранение, образование, экономика, жилищно-коммунальная политика, транспортная инфраструктура, культура, туризм, молодежная политика и другие», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Список вопросов утвердят на ближайшем заседании думы 23 января.