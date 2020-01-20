РИАМО - 20 янв. Нововведения в сфере защиты животных, которые вступили в силу в январе этого года, касаются ужесточения требований к контактным зоопаркам и условий содержания опасных собак, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В январе 2020 года вступили в силу отдельные положения в законе об ответственном обращении с животными. Например, запрещается выгул так называемых опасных собак без намордника и поводка. Сюда относят четвероногих таких пород как акбаш, бразильский бульдог, питбульмастив», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Он добавил, что исключениями являются питомцы, находящиеся на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки, но при входе на такой территории должна быть табличка с предупреждением о потенциально опасной собаке.

С 1 января текущего года вступила в силу еще одна поправка, которая касается изменений условий работы контактных зоопарков. Большую роль в принятии поправки сыграли обращения граждан, так как зачастую животные в таких учреждениях содержатся в антисанитарных условиях, у них отсутствует возможность спрятаться от посетителей. Порой из-за этого животное часто становится агрессивным и даже может напасть на человека.

Член комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Двойных рассказал, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.

«Если вольеры не будут заменены на более широкие по площади, не будут установлены укрытия, не будут соблюдаться санитарные нормы, к ним будут безответственно относиться – такие организации закроют», - добавил он.

Также теперь диких животных, в том числе змей, крокодилов, пауков, скорпионов, соколов, пингвинов, страусов, медведей, волков и лис, запрещено содержать дома и в квартирах.

В случае, если животные будут содержатся или использоваться в условиях неволи с нарушением требований, они подлежат конфискации, а также возвращению в среду обитания. Также правительство установило правила обращения с конфискованными животными, возврат которых в среду обитания невозможен.

Новые требования коснулись и вопросов регулирования деятельности приютов, которые теперь будут решаться комплексно. Владельцы приютов и уполномоченные ими лица несут такие же обязанности, как владельцы животных.