РИАМО - 20 янв. В столице День студента отметят 25 и 26 января более чем на 80 площадках, главными из них станут парк Горького и ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В 18:00 все желающие смогут присоединиться к танцевальному флешмобу на Главном катке ВДНХ: это место выбрали сами студенты, включив его в карту «Зачетных мест Москвы». В это же время на катке «Восход» в парке Горького начнется большая дискотека на коньках «Зачетная Москва», которая объединит более 5 тысяч молодых москвичей», — говорится в сообщении.

Также в парке Горького все желающие смогут поучаствовать в «Зачетном керлинге». Элементами игры будут не привычные кегли, а чайник, тазик, ботинок и другие предметы.

Там же будет работать платформа #ЗачетноеТворчество. На площадке выступят победители различных творческих конкурсов среди вузов Москвы, авторы-исполнители, творческая молодежь и фрешмены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

Цена входного билета на каток ВДНХ и парка Горького по студенческому билету составит 250 рублей. Прокат коньков входит в стоимость.

В Доме культуры на ВДНХ студенты смогут узнать о молодежном проекте «Московский диалог», послушать истории успеха. Начало в 13:00, регистрация участников через приложение «Зачетная Москва».

Интересные мероприятия пройдут в московских парках. В Царицыне можно будет бесплатно покататься на тюбингах, а в «Сокольниках», Измайловском, Бабушкинском и других парках будет действовать бесплатный вход на каток по студенческому билету. Кроме того, бесплатно покататься на коньках студенты смогут на 12 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», в том числе на площади Революции и Тверской площади.

Кинотеатры «Москино» также подготовили акцию для студентов – билеты на все сеансы 25 января можно купить за 199 рублей.

Дискуссионная площадка «Парламент пати» пройдет в Городском центре профессионального и карьерного развития на Таганской, 40-42. Это студенческая вечеринка, во время которой участники разработают новые молодежные мероприятия. А для участников проекта «СПЕЦКОР» и всех, кто интересуется медиасредой, пройдет интеллектуально-развлекательный квиз.

Праздник продолжится 26 января. «Студенческий фестиваль предпринимательства» начнет работу в 12:00 во Дворце спорта «Мегаспорт» (Ходынский бульвар, 3). Это итоговое мероприятие проекта «Бизнес уикенд», который помогает молодым москвичам получать знания и опыт в сфере бизнеса, чтобы в будущем открыть свое дело. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.