РИАМО - 20 янв. На портале «Добродел» стартовало голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», его цель – собрать предложения по мероприятиям для повышения уровня безопасности в области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Каждый гражданин может выбрать на карте место в районе проживания, где, с его точки зрения, необходимо в первую очередь принять меры для обеспечения безопасности. К примеру, улицы, подъезды, дворы, детские площадки, где необходимо установить дополнительное освещение, видеонаблюдение, системы экстренной связи с полицией», — говорится в сообщении.

Результаты голосования, которое будет длиться один месяц, учтут при разработке дорожных карт по ликвидации очагов преступлений, а также при составлении рейтинга безопасности муниципальных образований.

Жителей Подмосковья приглашают принять участие: отметить наиболее важные участки на карте Московской области и выбрать необходимые мероприятия, или проголосовать за предложенные другими жителями варианты.