РИАМО - 20 янв. В Подольске мужчина выстрелил из травматического пистолета в несовершеннолетнего, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«18 января поступило сообщение в дежурную часть МВД РФ по городскому округу Подольск от местного жителя о том, что возле одного из гаражных боксов было причинено телесное повреждение его несовершеннолетнему сыну. Предположительно, из травматического оружия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудниками полиции личность стрелявшего установлена. По данному факту проводится проверка.