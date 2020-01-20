РИАМО – 20 янв. В московском метро с 20 марта ограничат движение поездов на станциях «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии, ограничения будут действовать до 23 марта, сообщает «Московский Комсомолец».

Ограничения введут с 02:30 20 марта до 04:30 23 марта.

«За это время строители планируют выполнить комплекс работ, который предусматривает отключение контактного рельса и прекращение подачи напряжения», — говорится в сообщении.

Новый участок Некрасовской линии московского метро обеспечит транспортом 1 миллион человек. В него войдут станции «Юго-Восточная»; «Окская»; «Стахановская»; «Нижегородская»; «Авиамоторная». Первый участок из четырех станций открыли 3 июня 2019 года.

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