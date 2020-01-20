РИАМО – 20 янв. Президент России Владимир Путин предлагает уменьшить число судей в Конституционном суде страны до 11 человек, такая идея представлена в пакете поправок, внесенном главой страны в Государственную думу, сообщает Газета.ru.

«Поправки в статью 125 Конституции предусматривают состав Конституционного суда из 11 судей, в число которых входят председатель суда и его заместитель. Действующая статья Конституции устанавливает, что суд состоит из 19 судей. При этом в настоящее время суд состоит из 15 судей», - говорится в сообщении.

Ранее законопроект о поправке к российской Конституции Путин внес на рассмотрение в Госдуму.

Путин в ходе послания Федеральному Собранию 15 января анонсировал возможные поправки к Конституции. Была создана рабочая группа для подготовки поправок. В ее состав вошли 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, деятели культуры и бизнесмены.