РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 янв. В микрорайоне Северный Балашихи продолжается работа по замене сетей горячего водоснабжения, которая будет проводиться в два этапа до октября текущего года, подрядная организация уже переложила шесть участков трубы на территории микрорайона, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов вместе с заместителем главы администрации Балашихи Дмитрием Варнавским, депутатами совета депутатов округа Вячеславом Крыловым и Андреем Яковлевым осмотрели территорию военной части, где продолжается замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

«Работы ведутся в рамках программы губернатора Подмосковья по благоустройству военных городков. Из регионального и местного бюджетов выделено 99 миллионов рублей. Основная задача – заменить отслужившие свое надземные коммуникации на современные, заложить их под землю, чтобы они не портили внешний вид городка. Подрядная организация уже переложила шесть участков трубы на территории бывшего военного городка», – сказал Ефимов.

Он добавил, что сети будут перекладываться в два этапа до октября текущего года.

Начальник котельной №55 Анатолий Чечеткин пояснил, что подключение к новым коммуникациям начнется после завершения отопительного сезона, опрессовки и проверки новых труб.

В ходе рабочего совещания также обсудили строительство новой котельной для микрорайона Северный.

Андрей Яковлев рассказал, что проект котельной выполнен и прошел экспертизу. Для начала работ необходимы средства для сноса старых зданий с территории, которая выделена под котельную, и подведения необходимых коммуникаций.

Ефимов попросил представителя теплосетей уточнить сумму, которой не хватает для подготовки строительной площадки.

«Старая котельная дышит на ладан, в бюджете Московской области предусмотрены в этом году средства на строительство данного объекта. Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым обсудим этот вопрос», – заключил Ефимов.