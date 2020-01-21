РИАМО - 21 янв. В Подмосковье организуют работу горячей линии, посвященной молочной продукции, жители смогут узнать, куда писать обращение, если обнаружат просроченный товар, и как выбирать молочные продукты, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует, что в период с 21 января по 4 февраля 2020 года проводит консультирование по вопросам: нормативные требования к молочной продукции и ее маркировке, рекомендации по выбору молочных продуктов», — говорится в сообщении.

По горячей линии также можно будет узнать, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного, просроченного продукта в магазине и где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте.

Консультации можно получить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 88005554943, по телефону горячей линии управления 88002221360, 84986844811 или в территориальных отделах.