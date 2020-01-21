РИАМО - 21 янв. В столице во вторник планируют запустить краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры», в рамках которого жители столицы в течение 10 дней смогут предложить идеи по улучшению нового вида транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко отметил, что новый транспортный проект нуждается в идеях жителей города.

«Процесс будет проходить в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай», «Оценивай». Идеи жителей, отобранные экспертами, будут реализованы в столице», — подчеркнул Пищелко.

Участники проекта смогут высказать свое мнение по следующим направлениям: наполнение станций (места для отдыха, озеленение летом, парковки, дополнительные услуги); комфорт пребывания в поездах; информирование, навигация в поездах и на станциях.

Участники краудсорсинг-проекта также расскажут о мероприятиях, которые было бы интересно посетить в павильоне Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала, обсудят возможное тематическое оформление поездов и предложат способы информирования о событиях МЦД. Кроме того, можно будет рассказать о подобной организации системы пригородного и городского железнодорожного транспорта в других странах.

«Мы всегда прислушиваемся к мнению и идеям наших пассажиров, и проект МЦД не исключение. Краудсорсинг-проект позволит пассажирам сделать новое наземное метро именно таким, каким они хотят его видеть», — отметил в свою очередь заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) — 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем станций станет 66, а число пересадок увеличится до 27.

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