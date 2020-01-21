РИАМО - 21 янв. Выезд врачей детского клинического многопрофильного центра Московской области (ДКМЦ) состоится во вторник в город Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Десант» возглавит главный педиатр Минздрава Московской области, главный врач ДКМЦ Нисо Одинаева.

«Ведущие специалисты нашего центра проведут диагностический и консультационный осмотр маленьких пациентов с тяжелыми формами заболеваний. Если осмотра и рекомендаций специалистов будет недостаточно, детей направят на углубленное обследование или лечение в наш центр или в МОНИКИ», – сказала Одинаева.

Всего планируется осмотреть около 120 ребят. Специалисты проведут осмотр тех детей, у которых ранее на приеме были обнаружены различные патологии.

В работе десанта примут участие педиатр, гастроэнтеролог, ревматолог, аллерголог, логопед, пульмонолог, эндокринолог и невролог.