РИАМО - 20 янв. Дом научной коллаборации появится в Королеве в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В этом году на базе Технологического университета в Королеве появится дом научной коллаборации – новый центр дополнительного образования детей. Его целью является реализация востребованных программ дополнительного образования и профориентация детей с привлечением педагогического состава вуза», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что это новая модель партнерства университета и школ для Подмосковья. Проект позволит эффективно использовать имеющийся потенциал системы высшего образования региона для развития компетенций у школьников.

Также на базе вуза будут проходить уроки по физике, биологии и технологии для школьников. Для обучения будут применяться современные методы.

По словам Каклюгиной, система допобразования в регионе стремительно развивается, открываются все новые объекты для обучения, например, в прошлом году распахнули свои двери IT-куб в Электростали и детский технопарк «Кванториум» в Балашихе.

Кроме того, ежегодно увеличивается охват ребят, в этом году планируется создание 4,5 тысячи новых мест для получения дополнительного образования.