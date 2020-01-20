РИАМО - 20 янв. В Подмосковье за 2019 год было произведено 30 миллионов штук перепелиных яиц, отрасль птицеводства динамично развивается, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Отрасль птицеводства является динамично развивающейся в Подмосковье. А повышение спроса на перепелиные яйца и мясо определяет перспективы в этой области. В регионе за прошлый год валовое производство перепелиных яиц во всех категориях хозяйств составило более 30 миллионов. штук. Два наших крупных предприятия произвели 26 миллионов штук яиц», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В Подмосковье перепелов содержат два крупных сельскохозяйственных предприятия - «Шепиловская птицефабрика» в округе Серпухов и «Угличская птицефабрика» в Сергиево-Посадском округе, а также шесть фермерских и 16 личных подсобных хозяйств.

Две крупные подмосковные птицефабрики – лидеры РФ по производству и переработке перепелиных яиц и мяса перепелов. И они наращивают мощности. На 1 января 2020 года поголовье составляет около 480 тысяч, а в прошлом году было произведено 644,9 тонны мяса.

Разведение перепелов сейчас активно развивается и в частном секторе Московской области. Каждая перепелка за год может снести до 300 и более вкусных и полезных яиц.

«Производство перепелиных яиц дешевле куриных, а разведение перепелов является самым рентабельным птицеводством. К тому же предприятия по разведению перепелов постоянно получают поддержку от правительства области», - добавил Разин.