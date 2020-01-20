РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Силовые структуры и священнослужители подмосковного Подольска подписали план взаимодействия на 2020 год, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В одной из воинских частей Подольска прошло мероприятие, посвященное подписанию плана взаимодействия различных структур со священнослужителями Подольского церковного округа. В нем приняли участие замначальника УМВД Подольска Александр Редькин, священнослужители Подольского церковного округа, а также представители различных силовых структур и командиры войсковых частей.

«Присутствующие подписали планы по взаимодействию на 2020 год со священнослужителями Подольского церковного округа и обсудили вопросы эффективного взаимодействия», – говорится в сообщении.

В конце мероприятия ответственный по работе с вооруженными силами, правоохранительными органами протоиерей Алексей Поздникин, поблагодарил собравшихся за плодотворную работу в 2019 году и пожелал, чтобы результаты обоюдного сотрудничества продолжали оставаться на высоком уровне.