РИАМО - 20 янв. В рамках национального проекта «Культура» в Московской области объявили конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» три некоммерческие организации Московской области получили из федерального бюджета 4,2 миллиона рублей на реализацию творческих проектов», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что 2 миллиона рублей получил союз «Народные художественные промыслы Московской области», 1,43 миллиона рублей – союз «Балашихинское музыкальное общество», 0,78 миллиона рублей – фонд развития Зарайского района и города Зарайска.

Конкурсный отбор некоммерческих организаций будет осуществляться в целях предоставления грантов на реализацию творческих проектов в сфере народного творчества, музыкального, театрального.

Также в этом году в рамках реализации национального проекта «Культура» гранты будут давать на создание проектов в сфере хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного дела, народных художественных промыслов.