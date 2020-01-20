РИАМО - 20 янв. Отмена левых поворотов с улицы Чаянова на 2-ю Тверскую-Ямскую улицу позволит проезжать этот перекресток быстрее, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Проезжать перекресток улицы Чаянова стало безопаснее, так как сократилось количество конфликтных точек», - говорится в сообщении.

Из-за изменения схемы движения время проезда участка улицы Чаянова от пересечения со 2-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 3-й Тверской-Ямской улицей сократилось.

Проблем от этого не возникнет, так как проехать можно по 3-й Тверской-Ямской улице. Перепробег составит всего менее 350 метров.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.