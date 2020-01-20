РИАМО - 20 янв. В латвийском городе Сигулда прошли 6 и 7 этапы Кубка Европы по бобслею, подмосковные спортсмены завоевали три медали, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Ростислав Гайтюкевич, выступающий за Московскую область, в паре с Павлом Травкиным стали серебряными призерами 6 этапа, опередив коллектив из Германии и уступив швейцарским бобслеистам. На 7 этапе им покорилась бронза. Первое и второе место заняли спортсмены из Латвии и Швейцарии соответственно», — говорится в сообщении.

Еще одно серебро выиграла Юлия Беломестных. Вместе с напарницей по команде Полиной Назарук она показала второй результат на 6 этапе.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Беломестных и Гайтюкевич – опытные спортсмены, и их мастерство позволяет им в дальнейшем также рассчитывать на призы международных соревнований.