РИАМО – 20 янв. В Подмосковье в 2019 году разыграли свыше 1,2 тысячи мест под размещение нестационарных торговых объектов, включенных в схемы органами муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Лидерами 2019 года по числу разыгранных по аукционам мест размещения нестационарных торговых объектов стали городские округа Балашиха, Богородский, Зарайск, Можайский, Мытищи.

«При этом подавляющее большинство – в электронной форме. Исключения составили лишь площадки в удаленных сельских населенных пунктах, где аукционы проводились традиционным способом», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В бюджеты округов Подмосковья с 2016 года поступило 410 миллионов рублей после реализации свыше 4,5 тысяч лотов, в 2019 году – 95 миллионов рублей.

«Организация и проведение аукционов преследует три основные цели: для жителей – обеспечение размещения современных и безопасных объектов, для бизнеса – открытые условия ведения деятельности, для государства и органов местного самоуправления – повышение доходного потенциала», – добавил министр.