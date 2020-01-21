РИАМО – 21 янв. Общее собрание акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» приняло решение об избрании генеральными директором ВСК Александра Тарновского, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно требованиям действующего законодательства РФ, решение о назначении вступает в силу со дня, следующего за датой согласования Банком России кандидатуры Александра Тарновского на должность генерального директора. Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, проработавшего в должности гендиректора 10 лет.

«Я хочу выразить огромную благодарность Олегу Овсяницкому за большой вклад в развитие компании. ВСК продемонстрировала впечатляющий рост за те годы, что он возглавлял исполнительный орган ВСК. Достигнутые под его руководством финансовые показатели являются одними из сильнейших на финансовом рынке России», — сказал председатель совета директоров компании Сергей Цикалюк.

Овсяницкий продолжит работать в органах управления ВСК на позиции члена совета директоров и будет курировать ряд стратегических направлений развития компании, включая вопросы, связанные с ростом бизнеса и работу с ключевыми партнерами.

Новый гендиректор сфокусируется на достижении целей стратегии ВСК и задач, требующих ряда принципиальных изменений: формирование качественно иной технологической инфраструктуры и развитие информационных технологий, создание оптимальных управленческих механизмов, рост кадрового потенциала коллектива.

Тарновский родился 17 февраля 1979 года в городе Оргеев Молдавской ССР. Окончил Молдавский государственный университет по специальности «Право» и Тверской государственный университет по специальности «Финансы и кредит». С 2010 по 2017 год возглавлял Тверской филиал ВСК. Под его руководством филиал занял лидирующие позиции в регионе.

С 2017 года занимал должности заместителя генерального директора по розничному страхованию и старшего вице-президента, руководителя департамента регионального развития. Он успешно реализовал ряд масштабных проектов по трансформации бизнеса и повышению эффективности процессов.

«ВСК уже многие годы - один из лидеров страхового рынка России. Компания обладает исключительным для отрасли опытом и потенциалом для решения любых задач. Я уверен, что сегодня в нашей стране существуют огромные возможности для развития страхового рынка и продолжения роста бизнеса нашей компании. Для меня большая ответственность реализовать поставленные акционерами стратегические цели. Это прежде всего развитие и внедрение новых технологий для удобства, пользы и благополучия наших страхователей», — сказал Тарновский.